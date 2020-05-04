РИАМО - 4 мая. Многоразовую защитную маску можно использовать до 15 раз, ее нужно менять каждые три часа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Жителям региона рекомендовано носить маски в общественных местах в рамках борьбы с распространением Covid-19. С 12 мая данная рекомендация уже будет обязательна к исполнению. В магазин не будут пускать без маски или респиратора. Также за нарушение масочного режима будут выписывать штрафы.

«Маски у нас в продаже одноразовые и многоразовые. Последние - двух цветов: белого и черного. Чем удобны многоразовые - их можно использовать до 15 раз. После трехчасового ношения ее нужно постирать, высушить, погладить и снова применять», - сказала заведующая аптекой «Мособлмедсервиса» в Химках Ольга Белодедова.

Она уточнила, что дефицита масок в аптеке не будет, так как у них запланированы постоянные поставки.

«Так что приходите, покупайте, ведь ношение масок позволит остановить распространение опасного вируса. Носить их необходимо всем в общественных местах: аптеках, поликлиниках, магазинах, транспорте», - подчеркнула Белодедова.

Она пояснила, что многоразовая двухслойная маска предназначена для защиты органов дыхания от различных видов пыли, дыма, загрязнения воздуха, пыльцы, а также для предотвращения распространения микробов.

По ее словам многоразовая маска изготовлена полностью из хлопка в виде бесклапанной фильтрующей полумаски. Перед первым применением ее обязательно нужно постирать и погладить. Для повторного использования - предварительно обработать, постирать при температуре 40 градусов и тщательно прогладить с обеих сторон утюгом.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.