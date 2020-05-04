РИАМО - 4 мая. В Московской области было возбуждено 150 административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции на основании проверок, которые на дорогах региона проводят комплексы фотовидеофиксации, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В отношении владельцев транспортных средств возбуждены административные дела по части 4 статьи 3.6 КоАП Московской области, им направлены соответствующие уведомления», - сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

В Московской области с 1 мая электронные пропуска на личный транспорт на дорогах проверяют с помощью системы фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тысяч рублей.

На территории Подмосковья работает более 1,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации.

С 5 мая в регионе необходимо продлить или оформить новый цифровой пропуск для поездок на работу сроком до 11 мая включительно. Сделать это можно на портале.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.