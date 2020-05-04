РИАМО - 4 мая. Телевизионная премьера сериала режиссера Ильи Аксенова «Мир! Дружба! Жвачка!» про жизнь российских подростков 90-х годов состоится 18 мая на канале ТНТ, сообщает Газета.ru.

Сюжет сериала разворачивается в 1993 году. Трое мальчишек и их подруга оказываются втянуты в водоворот событий — от первой любви до бандитских разборок.

«По словам авторов, переосмысляющий 90-е сериал не сугубо подростковый: в сценарии изучены все слои постсоветского, только формирующегося российского общества», — отмечается в материале.

Съемки проходили в Туле в сохранившихся с 1990-х локациях, так что никаких искусственных деталей антуража не понадобилось.

Ранее сериал вышел на онлайн-платформе Premier.