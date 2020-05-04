РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мая. В городском округе Красногорск закроют на мойку родильный дом с 5 по 18 мая включительно, говорится в сообщении пресс-службы первой городской больницы.

«С 5 по 18 мая включительно акушерское отделение Красногорской городской больницы №1 будет закрыто на мойку», - говорится в сообщении.

Жительниц Красногорска готовы принять родильные дома городов Химки, Наро-Фоминск, Клин, Солнечногорск, Одинцово и перинатальный центр в Балашихе.

«По маршрутизации женщины в родах, вызвавшие скорую помощь, будут доставлены в один из указанных родильных домов», - заключается в материале.