РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Полицейские подмосковного Подольска рассказали жителям, оказавшимся на улице, о важности соблюдения режима самоизоляции, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники УМВД РФ по городскому округу Подольск разъяснили гражданам, оказавшимся вне дома, необходимость самоизоляции в период режима повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники полиции уделили детским и спортивным площадкам, куда, несмотря на запреты, многие приходят всей семьей.

До конца майских праздников жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.