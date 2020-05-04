РИАМО - 4 мая. В Москве стартовал проект «Кухня Победы», участники которого приготовят блюда по рецептам из фронтовых писем, снимут на видео и опубликуют в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«Каждый пост (в социальных сетях московского центра «Патриот.Спорт» - ред.) будет содержать информацию о необходимых продуктах и подробное описание способа приготовления. Ученики московских школ узнают, как готовили самые популярные блюда во время войны», - говорится в сообщении.

Лучшие видеоролики участников будут опубликованы на страницах центра в Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Зрители узнают, как в полевых условиях солдаты готовили кислые щи, гречку с тушенкой или картошку с луком и шкварками. Идея проведения акция была придумана педагогами Первого Московского кадетского корпуса, которые начали готовить блюда по описаниям из найденных фронтовых писем.

«В воспоминаниях участников войны и тружеников тыла, в письмах и домашних архивах сохранилось много подробностей их жизней. <...> У ребят есть возможность прикоснуться к той эпохе, почувствовать связь со своими прабабушками и прадедушками», - сказал директор центра «Патриот.Спорт» Матвей Говорущенко.

Чтобы присоединиться к акции школьники самостоятельно или вместе с родителями могут запечатлеть на фото и видео процесс приготовления фронтового блюда, после чего сделать публикацию в социальных сетях с хештегом #КухняПобеды. Выбрать рецепты можно из собственного семейного архива или в социальных сетях центра «Патриот.Спорт».

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