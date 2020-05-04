РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Жители Подольска смогут получить консультацию по вопросам защиты трудовых прав в местной общественной приемной партии «Единая Россия» с 6 по 12 мая, сообщается в группе местного отделения партии в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! В соответствии с поручением председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в период с 6 по 12 мая в местной общественной приемной партии городского округа Подольска пройдет неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан. Прием и консультирование будет проводиться в дистанционном формате по телефону: 8(496)763-48-20»,- говорится в сообщении.

Участники должны будут предварительно сообщить вопрос на почту: er.podolsk1@mail.ru.

Также горожане должны сообщить свой номер телефона для обратной связи, возраст и адрес проживания. В обратном телефонном звонке или связи через мессенджеры обратившийся получит ответ на заданный вопрос в согласованное время.

В приемах примут участие депутаты совета депутатов городского округа, члены партийного актива местного отделения партии, привлеченные специалисты и консультанты государственных и муниципальных органов.