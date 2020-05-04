РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. Жители городского округа Люберцы могут направить заявку о качестве коммунальных услуг в единую диспетчерскую службу (ЕДС), говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В период майских праздников жители городского округа Люберцы могут направить свои заявки, связанные с оказанием жилищно-коммунальных услуг, в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ. Обращение в службу позволит сократить сроки реагирования и своевременно устранить проблему», - говорится в сообщении.

Операторы примут сообщение в любое время по телефонам: 8 (495) 103-44-33, 8 (800) 301-44-33; 8 (800) 301-45-105.

По вопросам водоснабжения, электричества и другим проблемам коммунальной сферы жители городского округа также могут обращаться в управление ЖКХ администрации по телефону: 8 (916) 474-57-97.