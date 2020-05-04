РИАМО - 4 мая. Главный пульмонолог министерства здравоохранения России Сергей Авдеев заявил, что страна еще не вышла на плато по коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей - ред.) Собянин сказал, что мы прошли 1/4 пути. Сложно сказать: 1/4, 1/3 или 1/2, — но точно мы еще не добрались до пика», — уточнил Авдеев.

Виной этому, по мнению врача, является нарушение режима режима самоизоляции гражданами.

По его словам, чем больше россияне нарушают режим, тем выше рост диагностированных случаев заражения инфекцией.

Из-за этого, соответственно, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

«Соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией Covid-19», —подчеркнул эксперт.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.