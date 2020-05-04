РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мая. Наличие масок в аптеках и магазинах ежедневно мониторят в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня, 4 мая, по состоянию на 17:00, медицинские маски есть в наличии в 22 аптеках, а также в сетевых магазинах основных ритейлеров», - говорится в сообщении.

С адресами аптек, где в наличии имеются маски, можно ознакомиться на сайте администрации.

«Вместе с тем, для того чтобы защитить себя от инфекции, не обязательно использовать одноразовые медицинские маски. Можно купить маску для многоразового использования, главное - ежедневно ее стирать», - добавляется в материале.

По предписанию главного государственного санитарного врача Подмосковья №213-06 и согласно постановлению губернатора №222-ПГ в регионе введены дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

С 1 мая в местах общего пользования (магазин, аптека, транспорт, место работы) строго рекомендуется надевать маску или респиратор. С 12 мая это требование станет обязательным. Следить за соблюдением масочного режима будут сотрудники полиции и ГИБДД. Нарушителей ждет штраф в 4 тысячирублей. Без маски не будут пускать в общественный транспорт.