РИАМО - 4 мая. В Москве с вечера понедельника до утра вторника объявлено экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:30 4 мая до 09:00 5 мая местами в Москве ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется переждать непогоду дома. На улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобиль необходимо парковать вдали от деревьев.

Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. Еще не стоит прятаться от грозы под деревьями.