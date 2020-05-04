РИАМО - 4 мая. Более 1 тысячи предпринимателей столицы подали заявки на получение имущественной поддержки, которая положена согласно антикризисным мерам, принятым в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Благодаря утвержденным мэром Сергеем Собяниным мерам поддержки экономики, московский бизнес, наиболее пострадавший от последствий пандемии, на время приостановления работы может быть освобожден от уплаты аренды за городскую землю и недвижимость», - говорится в сообщении.

Застройщики, работающие на территории столицы, также могут отсрочить платежи, которые полагаются за изменение вида разрешенного использования земли и при реализации масштабных инвестиционных проектов.

Все заявки от предпринимателей, вынужденных остановить работу из-за коронавируса, были составлены в онлайн-формате и поданы с помощью портала mos.ru - официального сайта мэра Москвы.

По словам заммэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, за подобными мерами поддержки также обращаются индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. Среди них есть и представители гостиничного бизнеса, сферы торговли и бытовых услуг.

«Чтобы предприниматели могли оптимизировать временные затраты, мы предоставили им возможность обратиться за льготами и после отмены режима повышенной готовности и самоизоляции, вплоть до конца 2020 года», - отметил Ефимов.

Он добавил, что объемы имущественной поддержки предпринимательству оценивается в более 12,4 миллиарда рублей. Ее получателями станут свыше 11 тысяч предпринимателей столицы.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, порядка 800 обращений, поступивших от представителей бизнес-сообщества, связаны с отменой арендной платы на использование городского имущества. В настоящее время рассмотрено свыше 200 заявок, остальные находятся в работе.

Подать заявку на получение имущественной поддержки от города можно на портале mos.ru с помощью сервиса «Электронная приемная».

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

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