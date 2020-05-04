РИАМО - 4 мая. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что низкая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с быстрой постановкой диагноза и оперативным лечением, сообщает Газета.ru.

По словам специалиста, смертность определяется соотношением количества летальных исходов к средней численности населения. В нашей стране этот показатель на сегодняшний день составляет 5,5 на 1 миллион человек.

«У нас <…> в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», — сказала Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев Live».

Эксперт добавила, что в России статистика смертности растет медленнее, чем, к примеру, в странах Европы.

Число случаев коронавируса в РФ, по данным на понедельник, достигло 145 268. За весь период пандемии вылечились 18 095 человек, скончались 1356 пациентов.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.