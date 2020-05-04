РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Собственника земли у Дубровицкого леса в подмосковном Подольске обязали устранить навал мусора, сообщил в комментариях в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Ранее в группе «Дубровчане | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о навале мусора на территории горокруга рядом с заказником областного значения «Дубровицкий лес».

«Собственник федерального земельного участка ВИЖ проинформирован, он примет меры для устранения», — сказал Боярко.