РИАМО - 4 мая. Сотрудник Главного следственного управления СК России по Московской области предотвратил разбойное нападение на магазин на улице Мадонской в Орехово-Зуеве, получив при этом ранения, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК.

«Злоумышленник в маске и с ножом вбежал в двери магазина. Это заметил водитель машины передвижной криминалистической лаборатории управления ГСУ СК России по Московской области Евгений Сальников. Он сразу проследовал за мужчиной в маске и увидел, что тот уже стоит за кассой», — говорится в сообщении

Сотрудник СК решил предотвратить ограбление магазина и обезвредить преступника. Налетчик оказал активное сопротивление и нанес режущие ранения в область лица, рук и груди сотрудника. Тем не менее, злоумышленник был задержан и передан приехавшим на место происшествия полицейским.

По факту разбойного нападения органами полиции возбуждено уголовное дело. Также организована проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику Следственного комитета.