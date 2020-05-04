РИАМО - 4 мая. Сотрудник Главного следственного управления СК России по Московской области предотвратил разбойное нападение на магазин на улице Мадонской в Орехово-Зуеве, получив при этом ранения, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК.
«Злоумышленник в маске и с ножом вбежал в двери магазина. Это заметил водитель машины передвижной криминалистической лаборатории управления ГСУ СК России по Московской области Евгений Сальников. Он сразу проследовал за мужчиной в маске и увидел, что тот уже стоит за кассой», — говорится в сообщении
Сотрудник СК решил предотвратить ограбление магазина и обезвредить преступника. Налетчик оказал активное сопротивление и нанес режущие ранения в область лица, рук и груди сотрудника. Тем не менее, злоумышленник был задержан и передан приехавшим на место происшествия полицейским.
По факту разбойного нападения органами полиции возбуждено уголовное дело. Также организована проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику Следственного комитета.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии