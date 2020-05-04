РИАМО - 4 мая. В ночь на понедельник умер почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве Иона (Карпухин), сообщает Nation News.

«Врачи диагностировали у митрополита <...> коронавирус. <...> Иона умер на 79-м году жизни в одной из московских больниц», — говорится в сообщении.

Иона в 1965 году стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Затем в 1981 году его возвели в сан архимандрита. Через 11 лет — избрали епископом Астраханским и Енотаевским.



В сан митрополита Иона возвели в 2013 году, а в 2016 году он по состоянию здоровья пребывал на покое в столице, где являлся почетным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.

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4 МАЯ

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