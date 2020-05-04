РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Почти двухкилометровая пробка образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в понедельник вечером, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет около 7 километров в час. Также движение затруднено на улицах Большая Серпуховская и Кирова, проспекте Ленина.

В Московской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, вспышка которого произошла в конце прошлого года в Китае, а потом распространилась по миру. Жителям следует соблюдать самоизоляцию, выходить из дома разрешено только в крайних случаях. Также передвигаться на личном и общественном транспорте в Московском регионе можно только с цифровым пропуском.