РИАМО - 4 мая. В подмосковных госаптеках в продажу поступают как одноразовые, так и многоразовые защитные маски, при этом последние пользуются большим спросом из-за удобства использования, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В нашей аптеке есть в наличии маски, как одноразовые, так и многоразовые. Маски поставляются бесперебойно со склада. Маски продолжают пользоваться спросом и быть популярными, люди активно их покупают», — сказала заведующая аптечным пунктом №285 города Одинцово Евгения Климушина.

Она подчеркнула, что граждане приобретают как одноразовые, так и многоразовые маски. По ее мнению, многоразовые маски — это удобно и практично.

«Постирал, погладил и можно использовать снова», — сказала Климушина.

С 1 по 11 мая включительно при нахождении в местах общего пользования жителям Подмосковья рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. С 12 мая ношение масок или респираторов будет для жителей обязательным. К примеру, без маски не пустят в магазин за покупками. Данные меры призваны снизить распространение коронавирусной инфекции.

В Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции, жители должны оставаться дома. Для перемещения на транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.