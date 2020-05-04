РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. В подмосковном Подольске индекс самоизоляции составил 3,4 балла в понедельник днем, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 17:05, индекс самоизоляции в подмосковном Подольске составляет 3,4 балла. По сравнению с 3 мая, он упал на 0,1 балла.

В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по количеству людей на улицах городов по шкале от одного до пяти. Чем выше индекс самоизоляции, тем больше людей соблюдают домашний режим, а, значит, вирусу сложнее распространяться.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.