РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. В СНТ «Ручеек» подмосковных Люберец жители вывесили флаги Победы возле домов в рамках патриотической акции, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель СНТ Сергей Шаманин.

«Участники акции «Красное Знамя Победы на каждый дом» ежегодно в День Победы, 9 мая, вывешивают флаг, который является символом победы советского народа и Красной Армии над фашистской Германией в Великой Отечественной войне на своих домах, дачах, домовладениях, балконах, в организациях и предприятиях, городах и селах, деревнях и СНТ», - сказал Шаманин.

Он призвал жителей Люберец поддержать данную акцию и принять в ней участие.

Также жители Московской области могут принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Желающие поддержать интерактивный формат шествия могут загрузить информацию о своих родных на портал «Бессмертного полка России» или на сайт проекта «Банк Памяти». Трансляция акции «Бессмертный полк — онлайн» запланирована на одноименном портале общероссийского движения, медиаэкранах страны, интернет-платформах.

Еще жители региона могут разместить в окнах фотографии своих родственников, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне.

А 9 мая предлагается выйти после 19:00 с изображением воинов ВОВ на балконы и всем вместе спеть «День Победы».

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>