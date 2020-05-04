РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. В городском округе Подольск зафиксировали еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период в муниципалитете выявили 609 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

«По состоянию на 4 мая, в Московской области зафиксировано 14 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 542 человека. В городском округе выявили один новый случай заражения, всего в Подольске насчитывается 609 заболевших»,- говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было 2340 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более тысячи человек из Москвы.

Для всех жителей Московского региона на майских праздниках действует режим обязательной самоизоляции.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.