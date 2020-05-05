РИАМО - 5 мая. «Цифровое деловое пространство» проведет во вторник онлайн-мероприятие «Soft Skills: инструменты руководителя», на котором слушателям расскажут о новом подходе к ведению бизнеса – 4К-компетенциях: инновация поможет добиться наибольшей эффективности от команды в работе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мероприятие позволит участникам разобраться, какие навыки необходимо освоить, чтобы использовать их в ежедневной работе, мотивировать команду и находить новые возможности для бизнеса», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

4К-компетенции - это критическое мышление, креативность, коммуникации и кооперации.

Занятие будет интересно руководителям крупного и среднего бизнеса, директорам по инновациям, маркетингу и развитию, главам отделов продаж, а также всем, кто хочет научиться развивать идеи членов команды и эффективно проводить совещания и встречи.