РИАМО - 5 мая. В вендинговых аппаратах на 15 станциях Московского метрополитена со вторника будут продавать маски для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Они появятся в вендинговых аппаратах более чем на 15 станциях, в частности, на «Первомайской», «Пятницком шоссе», «Строгине», «Домодедовской», «Маяковской», «Марксистской», «Конькове», «Свиблове», «Сухаревской», «Тургеневской», «Ясеневе», «Борисове», «Крестьянской Заставе», «Римской», «Трубной» и других», — говорится в сообщении.

Число станций с автоматами по продаже масок будет увеличиваться в городской подземке.

Кроме того, прорабатывается возможность реализации масок и перчаток в билетных кассах метро. Данная мера будет предпринята только в крайнем случае и там, где есть достаточное количество кассовых окон, а также нет других вариантов по продаже средств индивидуальной защиты.

Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой буду отмечены станции с автоматами по продаже масок, еще она будет доступна в мобильном приложении «МосМетро».

Пассажирам напомнили, что использование маски в общественном транспорте — это важнейшая рекомендация медиков для предотвращения распространения Covid-19.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.