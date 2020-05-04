РИАМО - 4 мая. На участие в акции «Бессмертный полк онлайн» за неделю было подано более 600 тысяч заявок, сообщает Газета.ru.

«Теперь же принять участие смогут и те, у кого уже не осталось фотографий ветеранов – соответствующее поле можно оставить пустым», – говорится в сообщении.

Также в заявке теперь не нужно указывать степень родства с публикуемым героем ВОВ, его (ее) даты рождения и смерти.

По всем вопросам участия в акции все желающие могут обратиться по телефону: 8-800-20-1945-0. Если у участников возникнет нужда внести уточнения в отправленную заявку, то ее скорректируют организаторы акции.

Принять участие в онлайн-акции можно по этим адресам: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Трансляция «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая, в том числе ее можно будет посмотреть и в онлайн-кинотеатре Okko.

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