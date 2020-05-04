РИАМО - 4 мая. Временные госпитали для коронавирусных больных в столице возводят высокими темпами в кратчайшие сроки — примерно за 20 дней, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в городе принято решение создать временные госпитали — 44 площадки типа «родер». Там будут размещаться по 70-120 человек. Все объекты обеспечат системами тепло- и водоснабжения, канализации. Также увеличены энергетические мощности. В работах круглосуточно заняты порядка 10 тысяч человек.

«Перед нами сегодня стоит серьезная задача — за 20 дней выполнить работы по созданию дополнительно около 10 тысяч койко-мест. Все они будут оборудованы системами подачи медицинских газов и кислорода. Монтаж необходимого оборудования проведут в кратчайшие сроки», — сказал Бирюков в интервью РИА Новости.

По его словам, госпиталь на ВДНХ рассчитан примерно на 1,8 тысячи койко-мест, в Крылатском — на 1,3 тысячи, в торговом центре «Москва» оборудуют около 2 тысяч коек, в Сокольниках — 1,2 тысячи. Большой госпиталь на 4 тысячи мест создадут на территории «Крокус экспо».

Бирюков добавил, что работы ведутся очень высокими темпами, первый госпиталь на ВДНХ будет готов в течение двух недель.

«Сами посудите, например, чтобы сделать все планировки, реализовать все проектные решения, связанные с размещением госпиталя, нам отводится двое-трое суток. <…> Специалистов достаточно, все они трудятся с полной ответственностью», — отметил заммэра.

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4 МАЯ

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