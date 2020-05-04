РИАМО - 4 мая. В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В начале недели мы постепенно начнем продавать маски в метро. Завтра они появятся в вендинговых аппаратах более чем на 15 станциях, в частности, на «Первомайской», «Пятницком шоссе», «Строгине», «Домодедовской», «Маяковской», «Марксистской», «Конькове», «Свиблове», «Сухаревской», «Тургеневской», «Ясеневе», «Борисове», «Крестьянской Заставе», «Римской», «Трубной» и других», — говорится в сообщении.

Планируется увеличивать число количество станций подземки, на которых появятся подобные вендинговые автоматы.

Также продажа масок и перчаток возможна и в билетных кассах метрополитена, но эта мера будет предпринята в крайнем случае и только там, где есть достаточное количество кассовых окон и нет других вариантов по реализации средств защиты.

Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой буду отмечены станции с автоматами по продаже масок, также карта будет доступна в приложении «МосМетро».

Москвичам напомнили, что использование маски в общественном транспорте — это важнейшая рекомендация медиков для предотвращения распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.