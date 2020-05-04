РИАМО - 4 мая. Местные волонтеры передали наборы от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской медикам, работающим с пациентами с подозрением на коронавирус в Центральной больнице Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская отправили 38 наборов реутовским врачам и медсестрам, которые находятся на самоизоляции, а также сотрудникам, непосредственно контактирующим с больными с подозрением на коронавирус. Волонтеры городского округа доставили пакеты с продуктами до квартир, в которых проживают медики», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 32 пакета работникам ЦГКБ муниципалитета передали от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В набор вошли как продукты, так и бытовые товары.

В Реутове волонтерской деятельностью занимаются уже более 80 человек. Они доставляют продукты первой необходимости и медикаменты тем, кому в режиме самоизоляции нельзя покидать свои дома.

Добровольцы городского волонтерского штаба соблюдают все меры предосторожности: надевают маски, резиновые перчатки и регулярно пользуются дезинфицирующими средствами.