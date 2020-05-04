РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. В Люберцах за прошедшие сутки подтвердили еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 801 заразившийся, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлено 803 новых случая коронавируса.

«В Люберцах выявили за минувшие сутки 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в округе 801 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки инфекцию выявили у пяти человек, всего там зафиксировано 148 случаев Covid-2019. В Дзержинском выявили шестерых зараженных за сутки, всего в муниципалитете 201 заболевший.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было 2340 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 1096 - из Москвы.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.