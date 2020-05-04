РИАМО - 4 мая. В Подмосковье самый высокий уровень самоизоляции показывают жители Красногорска, Лобни и Королева, в Москве – жители Зеленоградского округа, следует из данных «Яндекса».

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по шкале от 0 до 5 баллов, чем выше значение, тем меньше людей на улицах города.

В Москве индекс самоизоляции составляет 3,4 балла. При этом в Зеленограде – 3,6 балла, в поселении Московский – 3,5 балла, в Щербинке – 3,4 балла, в Троицке – 3 балла.

Хорошие показатели наблюдаются в Красногорске, Лобне и Королеве – 3,5 балла. В Долгопрудном, Фрязине, Балашихе, Люберцах, Одинцове, Подольске – 3,4 балла. В Ивантеевке, Электростали, Лыткарине – 3,3 балла.

В Московском регионе для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

В Подмосковье также всем рекомендовано носить маски в общественных местах. С 12 мая данное требование станет обязательным.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.