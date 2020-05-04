РИАМО - 4 мая. Сеть государственных аптек Подмосковья заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок, организация работает с производителями напрямую, что позволяет сохранять доступные цены на средства индивидуальной защиты, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое вводит на территории региона масочный режим. С 12 мая наличие у граждан масок будет жестко контролироваться. На входе в магазины охранники будут просить покупателей надеть маски, так как без них в магазины не пустят.

«В наличии у нас есть одноразовые маски от 15 до 29 рублей. И есть многоразовые маски по 87 рублей. Поэтому приглашаем всех жителей приобрести маски и соблюдать масочный режим», — сказала заместитель директора ГБУ МО «Мособлмедсервис» Анжела Железина.

По ее словам, в регионе провели большую работу, поэтому производство масок увеличилось в разы, в том числе и в Московской области.

«Наша аптечная сеть уже имеет контракт на миллион масок. Думаю, что проблем с их наличием быть не должно», — подчеркнула Железина.

Государственная аптечная сеть представляет 300 аптечных организаций, где введены определенные правила покупки масок.

«Раньше они очень быстро заканчивались, потому что не было ограничений по продаже в одни руки. Сейчас мы их ввели: в одни руки мы продаем не более 20 масок. Потому что в сутки, в принципе, достаточно три одноразовых маски. Если это многоразовая, то их необходимо стирать, утюжить и опять пользоваться», — добавила замдиректора «Мособлмедсервиса».

Она также подчеркнула, что маска и перчатки — это одна из составляющих гардероба.

«Если вдруг человек не может найти маску в аптеке или в магазине, то можно сделать маску дома самостоятельно, очень много инструкций есть в интернете. Давайте заботиться о себе и друг о друге!» — заключила Железина.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.