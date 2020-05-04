РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. В подмосковных Люберцах порядка 1,1 тысячи человек принимают участие в перепрофилировании Красковской больницы для пациентов, зараженных коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань проверили ход работ по перепрофилированию Красковской больницы.

«Продолжаются масштабные работы по перепрофилированию Красковской больницы в инфекционный стационар. Круглосуточно на объекте трудятся порядка 1,1 тысячи рабочих. В настоящий момент идут работы по укладке плитки, прокладке коммуникаций, подготовке к покраске стен в корпусах и установке окон и дверей. Все работы в графике, в середине мая стационар заработает в полную мощь», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в стационаре будет развернуто более 360 коек, оборудованных для зараженных Covid-19, ко всем подведут кислород. Также 100 реанимационных мест будут с аппаратами ИВЛ.

Ружицкий обратился к жителям городского округа Люберцы с просьбой не нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.

«Дорогие люберчане! Сейчас праздничные дни, весенняя погода, всем – особенно детям – хочется на улицу. Но я очень прошу вас: наберитесь терпения, оставайтесь дома. Здоровье – наше главное богатство! Но его так легко потерять. Берегите себя и своих близких!» - заключил Ружицкий.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

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