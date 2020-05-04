РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Житель подмосковного Подольска пожаловался на рабочих, которые оставили снятый асфальт после ремонта автодороги, нарушение оперативно устранили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой убрать оставшийся после ремонта автодороги асфальт. Он отметил, что на улице Московская в поселке Александровка оставили асфальт рядом с лесополосой.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу М-2 «Крым» до поселка Александровка и подтвердили наличие грязи и мусора на придорожной полосе. Работы по очистке выполнены», — сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке придорожной полосы проводятся регулярно согласно графику. Организации, осуществляющей содержание, было указано на недопустимость отклонения от установленных норм.