РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мая. В Домодедове за сутки выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных составляет 301, сообщается на странице «Коронавирус. Оперштаб Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье за сутки выявили 803 новых случая заражения Covid-19.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 301 (плюс 3)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 14 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 542 человека.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.