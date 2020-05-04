РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мая. Отопительный сезон в подмосковной Балашихе завершается в понедельник, говорится в документе, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Такое постановление было принято в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 и в связи с устойчиво положительной среднесуточной температурой наружного воздуха.

«Организациям, осуществляющим на территории городского округа Балашиха регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, завершить отопительный период 2019/2020 годов 4 мая 2020 года с прекращением подачи теплоносителя в жилищный фонд и объекты социальной сферы», – говорится в документе.