РИАМО - 4 мая. В деревне Дубосеково Волоколамского городского округа завершилось благоустройство территории мемориала «28 героев-панфиловцев», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Работы на мемориале велись с 2017 года, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева расширены пешеходные дорожки и увеличено количество зеленых насаждений.

«Совсем скоро праздник, который объединяет разные поколения - День Победы. Мы уделяем большое внимание восстановлению памятников, делаем все, чтобы они выглядели достойно, в том числе и мемориал «28 героев-панфиловцев». Будем работать и дальше над тем, чтобы здесь не только благоустройство, но и само состояние памятников было на высоком уровне», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что также в деревне Петрищево Рузского округа вскоре откроется большой музей, который расскажет о подвиге Зои Космодемьянской, контрнаступлении, Битве под Москвой.

Мемориальный комплекс «28 героев-панфиловцев» был открыт 6 мая 1975 года на месте ожесточенного боя, который прошел осенью 1941 года. Данное сражение увековечило бессмертный подвиг советских бойцов в Великой Отечественной войне.

Автор композиции из шести 10-метровых фигур с автоматами и гранатами - скульптор Алексей Постол.

К 80-летию легендарного сражения будет проведена реставрация памятника.

«Это будет первая масштабная реставрация с 1975 года. У монумента появились некоторые трещины, изнутри конструкция тоже начала разрушаться. Но после завершения работ памятник сможет простоять еще не один десяток лет», - сказал директор МВК «Волоколамский кремль» Федор Шапкин.

В День Победы в 2017 году при поддержке правительства Подмосковья на мемориальном комплексе был открыт интерактивный музей имени героев-панфиловцев. Он расположен внутри бывшего бункера.

Контактная экспозиция создана с использованием новейших выставочных технологий, которые позволяют полностью погрузиться в события 1941 года. Здесь представлены сенсорные экраны, квест-игры, реальные образцы оружия времен ВОВ, которые можно подержать в руках. За три года музей посетили свыше 200 тысяч человек.