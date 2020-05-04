РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся выросло до 658, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 803 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 14 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 542 человек выписали домой из стационаров, 111 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 658 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 3 мая, в городском округе было зафиксировано 588 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты, которые на ней работают, ответят на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.