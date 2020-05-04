РИАМО - 4 мая. Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по реализации мер, принятых в стране в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», - сказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на данном совещании планируется обсудить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений.

Ранее Путин поручил подготовить к 5 мая план этапов выхода из ограничений, которые в стране ввели в рамках борьбы с Covid-19.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая. Для удобства пассажиров планируется сделать карту, на которой будут отмечены станции с автоматами по их продаже.

- Запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь - глава Роспотребнадзора.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.