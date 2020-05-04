РИАМО - 4 мая. В этом году в подмосковном Волоколамске начнут работы по воссозданию Московского тракта, завершить их планируется в 2021 году, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Глава городского округа Михаил Сылка доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о благоустройстве улицы Советской, которая расположена в исторической части города. Этот проект — один из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

«Его реализация начнется в этом году и завершится в следующем. Протяженность улицы — 1 километр, раньше она носила название Московский тракт. На протяжении многих лет это был главный въезд в Волоколамск и его основная прогулочно-торговая улица», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, на данной улице создадут три зоны притяжения. В начале улицы, в долине реки Городня, откроют пирожковую, а также благоустроят сад «Весовая долина» с пешеходными дорожками. В центре улицы разобьют сквер искусств и сквер с терапевтическим и дождевым садами.

Совместно с Агентством стратегических инициатив откроется «Купеческое собрание» — большой городской коворкинг с историческим наполнением.

В конце улицы Советской построят торговые ряды, которые будут стилизованы под старину. Здесь будут продавать местную гастрономию и разместят фермерские лавки. Также на воссозданном Московском тракте установят современное освещение. Еще в рамках фестиваля «Том Сойер» местные активисты-краеведы планируют отремонтировать три исторических дома.

Улица Советская станет первой в сети туристических маршрутов Волоколамска, на которой запустят приложение с дополненной реальностью — с помощью мобильного устройства можно будет увидеть, как она выглядела ранее.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в Волоколамске начались работы по благоустройству исторического центра, включающего улицы Советская, Горвал, Революционная, Октябрьскую площадь. Уложена плитка, проведено озеленение, сделано освещение, установлена парковая мебель, отремонтирован мемориал «Вечный огонь», также приведена в порядок окружающая территория.

Из девяти подмосковных заявок, участвовавших в этом году в конкурсе малых городов и исторических поселений, пять стали победителями. Это также улица Александра Невского в Егорьевске, набережные рек Осетр в Зарайске и Клязьма в Ногинске, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде.