РИАМО - 4 мая. В подмосковном Королеве госавтоинспекторы навестили двух сестер, ранее попавших в ДТП на пешеходном переходе, девочкам привезли подарки, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Несколько месяцев назад мама с двумя дочками возвращались из школы домой. На нерегулируемом пешеходном переходе на них наехала машина. В результате дорожной аварии все трое получили травмы различной степени тяжести.

«Оформлением ДТП занимался инспектор ДПС капитан полиции Евгений Воронин, который не остался равнодушным и впоследствии часто интересовался у родителей состоянием здоровья девочек. Узнав, что у одной из них будет день рождения, Евгений и его коллеги решили навестить сестер», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, полицейские поздравили именинницу с помощью сигнально-говорящего устройства и световой сигнализации служебного автомобиля.

По ее словам, инспектор ГИБДД передал имениннице воздушные шары и подарки, а ее сестре вручили набор светоотражающих аксессуаров. Также девочкам пожелали крепкого здоровья и предельного внимания на дороге.