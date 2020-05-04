РИАМО - 4 мая. Больше всего новых случаев заражения Covid-19 на территории Подмосковья выявлено в Королеве, Балашихе и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Московской области подтвердили 803 новых случая коронавируса. За весь период пандемии выявлено 14 939 случаев заражения. Всего выздоровели 542 человека, умерли 111 пациентов.

В Королеве за сутки зафиксировано 134 случая. В Балашихе выявили 70 новых случаев коронавируса, в Красногорске — 53.

В Люберцах выявлено 36 случаев, в Ивантеевке и Орехово-Зуеве - по 35, в Пушкине и Долгопрудном — по 32, в Солнечногорске, Лобне и Ленинском округе — по 30.

В Павловском Посаде зафиксировали 28 случаев за сутки, в Шатуре — 20, в Мытищах — 19, в Сергиевом Посаде — 18, в Истре — 17, в Раменском — 14, в Богородском округе и в Егорьевске — по 12 случаев, в Реутове — девять, в Клину — восемь, в Воскресенске — семь.

Кроме того, по шесть случаев зафиксировали в Дзержинском, Дмитрове, Одинцове. По пять случаев — в Котельниках и Фрязине. По четыре случая коронавируса выявлено в Волоколамске, Краснознаменске, Щелкове, Электростали, Рузе. По три случая — в Домодедове, Коломне и Наро-Фоминске.

По два случая заражения зарегистрировано в Бронницах, Озерах и Электрогорске. По одному случаю — в Дубне, Жуковском, Лосино-Петровском, Луховицах, Лыткарине, Можайске, Подольске, Серпухове и Химках.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

За все время в Московской области было 2340 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 1096 — из Москвы.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.