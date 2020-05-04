РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мая. В жилом комплексе «Эдем» подмосковного Красногорска к 75-летию Победы создали аллею Славы, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Ко Дню Победы в жилом комплексе в деревне Гаврилково появилась аллея Славы. По инициативе жителей ЖК «Эдем» организованы стенды, посвященные подвигу ветеранов», - говорится в сообщении.

На больших стендах размещены фотографии ветеранов ВОВ и краткая информация об жизни и подвигах.

«По словам активистов, акция памяти – это дань глубокого уважения и благодарности воинам-землякам, и направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения», - заключается в материале.

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