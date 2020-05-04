РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Девочку, которая пропала три дня назад в подмосковном Подольске, нашли живой, ее поиском занимались полицейские округа, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Анастасия Кузина 2004 года рождения пропала в Подольске 1 мая. Она ушла из дома в 18:00 и не вернулась. Ее поиском занимались полицейские городского округа.

«Кузина найдена, жива! Благодарим всех за помощь», - говорится в сообщении.