РИАМО - 4 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь.

Она подчеркнула, что существует эпидемиологическое правило, которое предусматривает постепенное снятие ограничений.

«Мы выходим из режима ограничений так же, как <...> входили в режим — постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты — ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, это будет «финальной точкой». В целом про ослабление ограничительного режима можно будет говорить только после 11 мая, основываясь на эпидемиологической ситуации.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.