РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мая. В отношении нарушителей режима самоизоляции в городском округе Красногорск за три дня было составлено 77 протоколов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Патрулирование территории городского округа проводят совместные экипажи в составе сотрудников полиции, Госадмтехнадзора региона, Росгвардии, комитета лесного хозяйства, ГКУ «Мособлпожспас», добровольные пожарные и представители администрации округа.

«За три дня, с 1 по 3 мая, составлено 77 протоколов, при этом любителям барбекю выписаны штрафы еще и за несоблюдение противопожарного режима, который действует на территории Московской области», - говорится в сообщении.

Все жители Подмосковья по 11 мая должны соблюдать режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.