РИАМО - 4 мая. Поэт, композитор и музыкальный руководитель группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни в возрасте 60 лет, сообщает Газета.ru.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что причиной смерти Бойко стал инсульт.

«Он написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утенок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май», — отметил Разин.

Бойко пришел на смену прошлого музыкального руководителя группы Сергея Кузнецова в 1989 году.