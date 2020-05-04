РИАМО - 4 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 30 миллиардов рублей в Фонд защиты прав дольщиков жилья, сообщает Газета.ru.

Данная сумма поступит из резервного фонда кабмина в 2020 году.

«Средства будут направлены на восстановление прав граждан — участников долевого строительства и членов жилищно-строительных кооперативов или других специализированных потребительских кооперативов», — говорится в сообщении.

Результатом реализации таких мероприятий является исполнение обязательств не менее чем перед 10 тысячами участников долевого строительства до 31 декабря 2021 года включительно.