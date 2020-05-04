РИАМО - 4 мая. Свыше 300 автобусов подмосковных перевозчиков задействовали в перевозке медиков на вызовы к пациентам с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Также автобусы малого класса переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Транспортные средства предоставили «Мострансавто» и ГК «Ранд Транс», — говорится в сообщении.

Задействованные автобусы обозначены наклейками «Мы помогаем врачам», чтобы автомобилисты во дворе не преграждали выезд машин.

Между кабиной водителя и салоном установили специальные перегородки. Водители обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками и антисептиками. Кроме того, салоны автобусов регулярно дезинфицируют до и после рейсов.

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Текстовая трансляция

4 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В подмосковных магазинах начали информировать покупателей об обязательном ношении масок. Если маски у гражданина нет, ее предложат купить в самом магазине.

- За сутки в России зарегистрировали 10581 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 803 заболевших. В Москве - 5795.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции в России пока не представляется возможным.

- От коронавируса в Москве выздоровели еще 544 человека, всего от инфекции вылечили 7573 пациента.

- В столице умерли 35 пациентов, у которых ранее подтвердилась пневмония и был положительный результат теста на Covid-19.