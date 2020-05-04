РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мая. Водителям в подмосковном Красногорске раздали георгиевские ленточки в ходе проверки электронных пропусков, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Сотрудники ГИБДД в преддверии 9 мая вручили красногорским водителям символ предстоящего праздника – георгиевские ленты», – говорится в сообщении.

В ходе проверки цифровых пропусков автомобилистам также напомнили о необходимости надевать маску или респиратор, находясь в общественных местах. Всем, у кого не было масок, инспекторы вручили наборы «Мы рядом».

За минувшую неделю в городском округе Красногорск сотрудники ГИБДД раздали водителям свыше 3 тысяч комплектов средств защиты.