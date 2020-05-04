РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 мая. В подмосковном Дзержинском жителей дома №19 на улице Бондарева попросили прекратить сброс бытового мусора в канализацию из-за возникновения засоров, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа «ВКонтакте».

«Уважаемые жители дома №19 по улице Бондарева. Обращаюсь к вам с огромной просьбой и требованием: прекратите сбрасывать бытовой мусор: остатки пищи, личные вещи, кошачий наполнитель, прокладки в канализацию! Из-за вашего безалаберного и нечеловеческого отношения происходит затопление сточными водами и фекалиями помещений службы 112, сотрудники которой днем и ночью принимают обращения об экстренной помощи и приходят всем на помощь», — сказал директор МКУ «ЕДДС Дзержинский» Дмитрий Дорофеев.

Он пояснил, что сотрудники службы не могут работать в таких условиях и дышать зловониями общедомовой канализации.

«Обращаемся к вам с надеждой на вашу гражданскую ответственность. Не создавайте прецедент, в результате которого придеться приостановить деятельность учреждения. Я хочу, чтобы все жители знали о вашем неподобающем поведении и сделали соответствующие выводы», — заключил Дорофеев.