РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Юнармейцы подмосковного Подольска подарили свыше 50 открыток ветеранам округа ко Дню Победы, сообщается в группе «ЮНАРМИЯ | Московская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармейцы Подольска подарили свыше 50 памятных открыток ветеранам округа. Так, открытки регионального штаба «Юнармия» Московской области были переданы юнармейцами городского округа ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Московская областная акция «Открытка Победы», инициированная штабом регионального отделения подмосковного движения «Юнармия», стартовала 28 апреля и продлится до 9 мая.

При помощи волонтерских объединений и организаций Подмосковья открытки будут доставлены ветеранам адресно.

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